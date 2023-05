C.Italia: 1' di silenzio per l'Emilia Romagna prima della finale

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Interpretando il comune senso di vicinanza che unisce l'intero Paese alla popolazione dell'Emilia Romagna, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, d'intesa con la Lega di Serie A, ha disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione prima della finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le due squadre, si era detto "certo che la grande occasione di sport di domani sarà preceduta da un momento di raccoglimento in riferimento agli avvenimento drammatici che hanno colpito nei giorni scorsi l'Emilia Romagna". (ANSA).