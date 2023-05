Xavi 'Vinicius? Spagna non è razzista ma basta insulti'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "La Spagna non è un paese razzista".

Anche Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Valladolid sul problema razzismo in Spagna dopo ciò che è successo a Vinicius a Valencia. L'attaccante brasiliano del Real, offeso prima e durante la partita da gran parte dello stadio al grido "scimmia", ha accusato la Spagna di essere un paese razzista".

"No, non credo - la replica dell'ex centrocampista del Barca e della nazionale spagnola - In generale, purtroppo, ci sono sempre stati casi di razzismo. Che queste cose accadano nel 2023 è un peccato. Voglio condannarle. Non conta quale club è stato colpito, non ci sono club in questi casi. Il problema è che il nostro e' l'unico mestiere in cui l'insulto e' accettato, me ne rendo conto ancor di piu' ora che siedo sulla panchina del Barcellona e continuamente mi gridano 'figlio di...'. Provate un po' a dirlo un operaio che lavora con i mattoni e vedete cosa succede..". (ANSA).