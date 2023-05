Serie A, Roma-Salernitana DIRETTA

Serie A, Roma-Salernitana 0-0 LA DIRETTA

Le formazioni



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio - Bove, Smalling, Ibañez - Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy - Wijnaldum, Solbakken - Belotti. All. Mourinho



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Kastanos, Coulibaly, Bohinen, BradariC - Candreva, Boulaye Dia - Piatek. All. Sousa



La vigilia. La Salernitana domani e la Fiorentina sabato, ma con la testa già alla finale del 31 maggio dell'Europa League. Perché se è vero che José Mourinho non ha intenzione di lasciare andare il campionato, è altrettanto vero che, nei dieci giorni che separano la Roma dalla finale di Budapest, l'obiettivo principale sarà quello di recuperare una condizione che a tre giornate dalla fine vede giocatori infortunati, stanchi e altri con una forma da ritrovare. Tra quest'ultimi Paulo Dybala e Chris Smalling, entrambi in gruppo nella rifinitura di questa mattina e con buone probabilità di cominciare dal primo minuto contro una Salernitana che arriverà già salva domani all'Olimpico. Nelle intenzioni dello Special One, infatti, c'è la volontà di mettere minuti nelle gambe dell'argentino che dal problema alla caviglia rimediato nei minuti finali della sfida con l'Atalanta ha giocato poco più di mezz'ora. La parola d'ordine dunque è "gestione" dandogli un'ora di gioco domani e un altro tempo con la Fiorentina per averlo vicino al top contro il Siviglia. Discorso simile per Smalling, mentre per Llorente (anche lui in gruppo dopo la lesione muscolare) ed El Shaarawy, la speranza è di riaverli dall'inizio contro la Fiorentina. Ecco dunque che la formazione di domani presenterà comunque diversi cambi con Cristante, Matic, Pellegrini e Abraham pronti a riposare lasciando spazio a Belotti in attacco, ancora fermo a zero gol in Serie A con la Roma. Dietro il Gallo, invece, Dybala e Solbakken con Missori e Zalewski sulle fasce e in mezzo la coppia Bove-Wijnaldum (scalpita anche Tahirovic). La difesa, invece, dovrebbe essere quella titolare con Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in porta il ballottaggio con Rui Patricio e Svilar sarà sciolto solo all'ultimo. Non ce la fanno a recuperare Celik e Spinazzola, entrambi usciti per dei fastidi muscolari nella gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen.