Mondiali U.20: Casadei, io segno i miei a Cervia spalano

"La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose". Cesare Casadei è stato protagonista della gara d'esordio dell'Italia ai Mondiali Under 20 che si stanno svolgendo in Argentina dove gli azzurrini hanno superato il Brasile 3-2.

Classe 2003, dalla scorsa estate Casadei è un giocatore del Chelsea e ha giocato la seconda parte della stagione al Reading, nella seconda divisione inglese, ma il suo pensiero ora corre alla sua Emilia-Romagna martoriata dall'alluvione della scorsa settimana.

"Io sono di Cervia - dice al telefono con l'ANSA - la mia famiglia è tutta lì. Sono in strada ad aiutare. Solo restando uniti ne verremo fuori".

Domani gli azzurrini di Nunziata affronteranno la Nigeria: "E' una squadra molto forte - prosegue Casadei - noi dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito della sfida al Brasile".

