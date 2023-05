Europa League: Taylor arbitra finale Roma-Siviglia

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Sara' l'inglese Anthony Taylor ad arbitrare la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Lo ha designato l'Uefa. Il 44enne direttore di gara, internazionale da 2013, ha arbitrato in questa stagione sei partite di Champions e il quarto di finale di Europa League Roma-Feyenoord, finito 4-1 per i giallorossi. Per lui è umn ritorno a Budapest, dove nel 2020 diresse la finale di Supercoppa europea vinta dal Bayern 2-1 sul Siviglia. Ad assistere Taylor come guardalinee i connazionali Gary Beswick and Adam Nunn; inglese anche il quarto uomo, Michael Oliver. Al Var Christopher Kavanagh, inglese, assistito dal tedesco Bastian Dankert. (ANSA).