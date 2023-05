Champions: Marciniak arbitra finale Inter-City

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Sara' il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale Champions tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Lo ha desginato l'Uefa. Marciniak, 42 anni, internzionale dal 2011, ha gia' diretto otto partite Champions in questa stagione, compresi i play off, ma e' alla sua prima finale della massima competizione europea, dopo aver diretto lo scorso dicembre la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. In questa stagione ha tra l'altro gia' arbitrato nella semifinale di ritorno di questa Champions tra Manchester City e Real Madrid.

Quasti tutta polacca, poi, la squadra arbitrale. I guardalinee saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto uomo è il romeno Istvan Kovacs, mentre polacchi sono anche l'arbitro alla Var, Tomasz Kwiatowski, e il suo assistente, Bartosz Frankowski (Pol) (ANSA).