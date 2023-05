Serie A: Napoli-Inter 3-1

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - L'Inter interrompe la serie delle otto vittorie e perde a Napoli 3-1 con i neocampioni d'Italia, giocando in dieci dal 41' pt per l'espulsione (doppio giallo) di Gagliardini. Simone Inzaghi, pensando già alla finale di Champions a Istanbul e a quella, fra tre giorni, di Coppa Italia, all'inizio fa il turn over e schiera soltanto tre titolari, Onana, Barella e Bastoni. Il Napoli passa in vantaggio dopo 21 minuti con Anguissa, nella ripresa arriva il pari di Lukaku e poi le reti di Di Lorenzo (spettacolare) e di Gaetano (al primo centro in campionato) nei minuti di recupero. E a Napoli è ancora festa. (ANSA).