Juve: Allegri, vincere per reagire, poi aspettiamo

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Ci sono tre partite, sul campo dobbiamo lasciare la Juve nelle prime quattro posizioni che valgono la Champions: su ciò che succede fuori possiamo solo aspettare che ci dicano ciò che decidono gli altri": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, atteso ad un lunedì di fuoco tra la trasferta di Empoli e la possibilità di nuove penalizzazioni dalla giustizia sportiva.

"Siamo stati forti per tutto l'anno, dobbiamo continuare ad esserlo - continua l'allenatore - e vogliamo vincere ad Empoli per reagire e toglierci le scorie dell'eliminazione dall'Europa a Siviglia: per il resto vedremo, ormai siamo abituati a tutto.

l'importante è volere il secondo posto indipendentemente da tutto". (ANSA).