Juve: Allegri, la mia scelta è rimanere al 100%

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Ho due anni di contratto e la mia scelta è di rimanere al 100%, ma io decido per me e non per gli altri": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla del suo futuro. "Non sono però nella testa degli altri, io posso dire solo la mia scelta - spiega - e adesso pensiamo a questi 15 giorni molto importanti: dobbiamo fare ciò che ci è stato chiesto, finire nelle prime 4 e quindi in Champions, poi si vedrà".

Sulla fiducia della società "la sento - dice Allegri - se non facciamo casino in queste ultime gare saremo dietro solo al Napoli al netto di tutto, ma magari al lordo la classifica poteva anche essere migliore". (ANSA).