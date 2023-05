Gravina, è un grande orgoglio avere tre finaliste in Europa

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - "Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio che deve scoprire però il senso della coerenza perché questa stagione che si concluderà il 10 giugno a Istanbul è di sicuro una festa per il nostro calcio ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive''. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Coverciano per presenziare la fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti'.

"Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e migliorare le nostre strutture - ha proseguito Gravina -. Sono i due asset che ti danno la fondamenta di un progetto sportivo così ambizioso che vorremmo avvenisse a livello internazionale".

Quanto agli azzurri di Mancini attesi in ritiro a Coverciano fra due settimane per preparare la Final Four di Nations League ha dichiarato: "Aver raggiunto questa competizione per due anni è un risultato importante, sarà un girone difficilissimo contro grandi squadre, la semifinale sarà con la Spagna il 15 giugno e ce la giocheremo, è nostra intenzione fare una bella figura all'interno di questa competizione che riteniamo di grande valore - ha sottolineato -. Stanno arrivando giocatori formati ma ci sono anche elementi di grande prospettiva: quando si investe nei giovani i risultati arrivano sia per la nazionale che per i club". (ANSA).