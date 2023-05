Stankovic, con il Milan è stato un altro sport

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Dejean Stankovic usa poche parole per commentare il ko dei suoi a San Siro con il Milan: "In questo momento è un altro sport, si è vista tutta la differenza.

Noi retrocessi, loro che lottano per un grande obiettivo. A questi livelli, anche una diagonale sbagliata fa la differenza".

Stankovic rincara sulla situazione societaria della sua Samp: "Quando mi alzo alla mattina, mi dico che ho dato tutto. Ma le difficoltà sono aumentate giorno dopo giorno. A me piace soffrire e lottare, ma non siamo fatti di piombo. Dio ti dà un peso perché sa che puoi portarlo, ma le cose qui sono sfuggite dal controllo". (ANSA).