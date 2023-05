Spalletti 'detto tutto a De Laurentiis, non ho altre squadre'

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - "Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove". Lo dice Luciano Spalletti, alla vigilia di Napoli-Inter, tornando a parlare della questione del suo futuro. "Non è vero che sono alla ricerca o in attesa di altra squadra da allenare, falso, chi lo scrive scrive il falso. O lo scrive perché gli è stato detto di scriverlo. La Juve? ma mamma mia...".

"Di come è andata la cena - aggiunge - deve dirlo il presidente. Io ho definito tutto in quella cena, ho chiarito tutto da quella sera, se volete fare acqua fuoco, fuocherello, io non lo faccio. L'esito lo dice la società, ce lo siamo detti lì e non la dico io". (ANSA).