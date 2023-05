Serie B, nell'ultima giornata c'è il record di spettatori

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - E' stata un'ultima giornata di record anche sugli spalti, che ha coronato una stagione che in termini di pubblico non vedeva numeri similli da vent'anni esatti.

L'incertezza del campionato ci ha messo lo zampino, tutti (o quasi) i risultati erano determinanti per la classifica finale, dove non lo era come al Ferraris è stata l'occasione per fare festa con la premiazione della Coppa per la seconda classificata dalle mani del presidente Balata o, altrove, per salutare la propria squadra prima della pausa estiva.

Gli spettatori complessivi sono stati 140.078, e superano il precedente record della 31a giornata di 131294. La media stagionale schizza a circa 100mila (99823 per l'esattezza), dato superato per 17 volte in questo campionato 2022/23. Una media così alta non la si vedeva dalla 2002/03.

Tornando all'ultima giornata, spiccano gli oltre 32mila spetttaori di Genoa e Palermo, quindi hanno superato i 10mila Reggio, Cosenza e Parma in rigoroso ordine decrescente. (ANSA).