Serie A, Milan-Sampdoria in campo alle 20.45

In campo alle 20.45 Milan - Sampdoria

Probabili formzazioni di Milan-Sampdoria. Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 12 Rebic. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 9 Giroud, 14 Bakayoko, 20 Kalulu, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 27 Origi, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere). All: Pioli. Squalificati: nessuno Diffidati: Kalulu, Kjaer, Rebic, Pobega Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic Sampdoria (3-4-1-2): 30 Ravaglia; 4 Gunter, 17 Nuytinck , 2 Amione; 59 Zanoli, 20 Winks, 26 Ilkhan, 3 Augello; 37 Leris; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (22 Turk, 32 Tantalocchi, 29 Murru, 21 Murillo, 16 Paoletti, 7 Djuricic , 8 Rincon, 10 Lammers, 99 Rodriguez, 9 De Luca, 5 Oikonomou). All.: Stankovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gunter, Murillo, Leris, Stankovic. Indisponibili: Audero, Yepes, Conti, Pussetto, Sabiri, Malagrida, Cuisance. Arbitro: Forneau di Roma Quote Snai: 1.19; 7.00; 14.