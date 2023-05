Milan: Pioli, se avessimo perso col City solo applausi

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Dopo la cinquina alla Sampdoria, Pioli riparte senza dimenticare quel che è stata la settimana del dopo derby di Champions: "Sicuramente è stato difficile tornare a Milanello e trovare lo spirito giusto", ammette il tecnico dei rossoneri. "Parliamoci chiaro: se avessimo perso la semifinale con il City o il Real, ci avrebbero aspettato fuori da San Siro per applaudirci. Ma abbiamo perso il derby", continua Pioli. "Abbiamo fatto una grandissima coppa, anche se la delusione per l'eliminazione resta". Eppure, quella attuale può ancora essere una grande annata: "Se riuscissimo a entrare in Champions", continua Pioli riferendosi al campionato, "sarebbe una grandissima stagione". (ANSA).