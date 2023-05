Fiorentina a Torino senza Nico Gonzalez e Amrabat

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Mancano anche Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat tra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani contro il Torino. Il tecnico viola in extremis ha deciso di rinunciare all'esterno argentino, grande protagonista a Basilea con una doppietta, e al centrocampista marocchino per preservarli in vista della finale di Coppa Italia mercoledì a Roma contro l'Inter. In tutto sono 24 i convocati, fra gli assenti anche un altro big, Giacomo Bonaventura, fermato dal giudice sportivo. (ANSA).