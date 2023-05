Bayern perde in casa col Lipsia, domani Dortmund prova sorpasso

(ANSA) - BERLINO, 20 MAG - Quando sembrava vicino al suo 11/o titolo consecutivo nella Bundesliga, il Bayern Monaco perde in casa 3-1 contro il Lipsia, dopo essere andato in vantaggio con Gnabry al 25'. Poi però, nella ripresa, le reti di Laimer, Nkunku (su rigore) e Szoboszlai (ancora dagli 11 metri) ribaltano la situazione. Così ora i bavaresi rimangono a 68 punti in classifica e rischiano di essere superati dal Borussia Dortmund, secondo a -1, che domani gioca sul campo dell'Augusta.

Poi mancherà una sola giornata alla fine del campionato.

Il turno conclusivo sarà decisivo anche per assegnare l'ultimo dei quattro posti che alla Germania spettano in Champions (oggi il terzo se l'è preso il Lipsia). Se lo giocheranno Friburgo e Union Berlino, attualmente quarte a pari merito con la differenza reti favorevole alla squadra della capitale, che oggi ha perso 4-2 con l'Hoffenheim. Sabato prossimo l'Union ospiterà il Werder Brema, mentre il Friburgo andrà a Francoforte a far visita all'Eintracht. In coda è matematica la retrocessione dell'Hertha Berlino. (ANSA).