Razzismo: Atalanta; domani i tifosi fuori dalla curva chiusa

(ANSA) - BERGAMO, 19 MAG - Tramite un tam tam via social e whatsapp, i tifosi della Curva Nord dell'Atalanta si sono dati appuntamento per le ore 17 di sabato 20 maggio, un'ora prima della partita di campionato col Verona, fuori dal settore chiuso per i cori razzisti allo juventino Dusan Vlahovic.

"Noi ragazzi della Nord chiediamo la massima presenza e compattezza di fonte a un momento di repressione in cui due giocatori professionisti hanno provocato senza ripercussioni uno stadio intero, che ha sfogato la sua rabbia con un coro ('Sei uno zingaro', ndr) mai condannato in altre piazze, ma strumentalizzato per colpire tutti, soprattutto con diffide mirate". I riferimenti del comunicato sono allo stesso Vlahovic, in realtà protagonista di un battibecco con l'atalantino Maehle, e a Chiesa, che l'avrebbe invitato a esultare sotto la curva dopo il gol del 2-0, nonché ai 9 Daspo comminati dalla Questura di Bergamo.

"Per questo chiediamo la massima partecipazione e maturità dalle 17 fuori dalla Curva Nord. La presenza è fondamentale, tutto il popolo atalantino che vive la Nord è coinvolto - chiude la nota -. L'Atalanta senza i suoi tifosi non è niente! Siamo a un passo dal tornare in Europa e la rabbia che tutti abbiamo dobbiamo usarla per guidare la squadra alla vittoria anche da fuori... ricordiamo a tutti chi siamo!". (ANSA).