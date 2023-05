Europa League: Allegri 'perso per dettagli, testa al 2/o posto'

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "In queste partite sono i dettagli a fare la differenza, noi lo abbiamo pagato sul secondo gol": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non nasconde l'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League in semifinale contro il Siviglia per 2-1 dopo i tempi supplementari. "Abbiamo fatto una buona partita, sono passaggi che devono fare ragazzi che hanno poca esperienza internazionale - aggiunge ai microfoni di Sky - e non ho nulla da rimproverare: è stata una gara maschia, loro facevano tanti falli e tanti contrasti". Si chiude un'altra annata senza coppe in bacheca: "Ci sono altre squadre che non alzeranno trofei - risponde Allegri - anche se dobbiamo pensare a noi stessi: ora dobbiamo concentrarci sul campionato".

Allegri, infatti, vuole chiudere bene: "Vogliamo conquistare il secondo posto e migliorare le ultime stagioni - conclude l'allenatore - e dovremo smaltire la delusione per questa eliminazione cercando di metterci ancora più rabbia". Wojciech Szczesny non riesce proprio a nascondere l'amarezza: "C'è tanta delusione, quando sei alla Juve giochi per vincere e non per partecipare - dice il portiere dopo il 2-1 al Sanchez-Pizjuan - e questa rimarrà un'annata con zero trofei, non va bene". Fuori dal campo è stata una stagione molto tormentata: "La situazione ha unito ancora di più lo spogliatoio, sentivamo di fare la guerra contro tutto e tutti - il pensiero del polacco - ma c'è tanta confusione: ora siamo secondi, però chissà lunedì...non aiuta sentire parlare di penalizzazioni e sentenze. Bisogna avere ordine per arrivare al successo, è stato un anno strano e particolare". (ANSA).