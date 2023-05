Conference League: Basilea-Fiorentina DIRETTA e FOTO

Basilea-Fiorentina in campo alle 21 LE FOTO per la semifinale di ritorno di Europa League. All'andata gli svizzeri si sono imposti per 2-1 al Franchi. L'altra semifinale vede di fronte gli olandesi dell'Alkmar Zaanstreek contro gli inglesi del West Ham. All'andata è finita 1-2 per il West Ham.





È lo spagnolo Josè Maria Sanchez l'arbitro designato dall'Uefa per Basilea-Fiorentina. Connazionali gli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto; quarto ufficiale Cesar Soto Grado, al Var Ricardo de Burgos (avar José Luis Munuera).