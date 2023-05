Champions, in Spagna parte il "processo" al Real

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dopo la sconfitta in semifinale di Champions League del Real Madrid con il Manchester City sui media spagnoli è partito un "processo" ai blancos.

Sul banco degli imputati per quello che i media iberici definiscono una debacle sono finiti i giocatori e Carlo Ancelotti. La tesi generale è che, visto anche il secondo posto in Liga alle spalle del Barcellona, si sia arrivati al termine di un ciclo e che molti giocatori, ormai prossimi alla fine della carriera, vadano sostituiti con dei giovani.

Marca rilancia anche un sondaggio tra i propri lettori online, chiedendo cosa dovrebbe cambiare nella squadra. Una domanda fa poi riferimento esclusivamente all'allenatore italiano: "Ancelotti deve restare?".

Negli ultimi mesi il nome di Ancelotti è stato accostato alla panchina del Brasile, e alcune dichiarazione del tecnico sono state enfatizzate dagli stessi media come messaggi di addio al Real.

La Liga terminerà tra quattro giornate ma i blancos hanno poche probabilità di recuperare lo svantaggio sul Barca: probabile che nelle prossime settimane quella del futuro di Ancelotti divenga un argomento di discussione. (ANSA).