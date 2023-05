Siviglia: Mendilibar, contro la Juve domani si riparte da zero

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - "Contro la Juve abbiamo fatto bene all'andata, molto meglio rispetto allo United: in questo momento della stagione è normale che in tanti abbiano acciacchi, ma conterà la testa. Dovremo essere pazienti, credo che il possesso palla sarà loro, noi abbiamo studiato a lungo la Juve e sappiamo come controattaccarli". Così il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibar, alla vigilia della semifinale di ritorno contro i bianconeri.

In conferenza stampa ha parlato anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Suso, ex di Milan e Genoa: "Affronteremo tanti giocatori forti, la Juve in un modo o nell'altro se la gioca sempre - dice Suso, recuperato dopo il forfait dell'andata - ed è un peccato per il gol preso all'ultimo: domani, però, si ripartirà da zero e se il nostro stadio sarà come contro il Manchester United diventerà più semplice per noi". (ANSA).