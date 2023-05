Serie A contro omofobia, Udinese con maglia arcobaleno

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Serie A in campo contro l'omofobia, e l'Udinese sceglie di giocare con una maglia bianca con strisce arcobaleno, il simbolo della comunità Lgbtq+. La Lega di A ha annunnciato che, in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia (17 maggio), la 36esima giornata sarà dedicata alla campagna "A+Love", per combattere le discriminazioni "nella società e nel nostro mondo". Da parte sua, l'Udinese domenica contro la Lazio alla Dacia Arena indosserà uno speciale kit gara: maglia bianca con ampio arcobaleno che corre verticalmente al centro, stessi colori sui bordi delle maniche, su pantaloncini e calzini.

(ANSA).