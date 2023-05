Lecce, lieve elongazione muscolare per Hjulmand

(ANSA) - LECCE, 17 MAG - Allarme Hjulmand in casa Lecce, che si prepara allo scontro salvezza di domenica prossima contro lo Spezia. Ieri il capitano giallorosso, nel corso della seduta di allenamento, si è fermato dopo aver accusato un dolore alla coscia destra. Oggi, come riportato da una nota diffusa dall'ufficio stampa della società giallorossa, Hjulmand "è stato sottoposto ad esami strumentali al muscolo adduttore lungo della coscia destra, e le risultanze hanno rilevato una lieve elongazione dello stesso adduttore - si legge nella nota, che al momento non presenta raccolte fluidi di tipo ematico. Seguiranno a distanza ulteriori accertamenti".

Pericolo lesione scampato, dunque, per il centrocampista giallorosso, ma la sua presenza domenica contro lo Spezia resta in fortissimo dubbio. (ANSA).