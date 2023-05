Europa League: Juve a Siviglia si gioca finale con 4 assenti

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Ultimo allenamento della Juventus in città prima della partenza per Siviglia. Massimiliano Allegri sta dirigendo la seduta di rifinitura alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League: domani in Spagna si riprenderà dall'1-1 dell'andata, chi vince passa alla finalissima di Budapest. Il tecnico deve fare i conti con quattro assenti, all'appello mancano gli infortunati Bonucci, De Sciglio e Pogba, oltre a Soulè che è già partito per il Mondiale Under 20 da disputare con la sua Argentina. (ANSA).