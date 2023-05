Europa League: allenamento Roma, Dybala e Smalling in gruppo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Paulo Dybala, Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling hanno cominciato in gruppo la rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media alla vigilia della semifinale di ritorno dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Tutti e quattro i calciatori saranno convocati da José Mourinho, ma per il momento dovrebbero partire dalla panchina.

Soprattutto Dybala e Celik verranno nuovamente valutati domani mattina al risveglio muscolare. Ancora out, invece, Llorente, Kumbulla e Karsdorp. Nel frattempo dalle 11 di questa mattina la Roma ha aperto la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023-24 e in un'ora sono stati già staccate oltre mille tessere. (ANSA).