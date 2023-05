Abodi: "Inter in finale di Champions con merito. Onore ai vinti"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva". Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si congratula con i nerazzurri per la finale Champions raggiunta.

Il ministro ha commentato sui social il messaggio di congratulazioni inviato dal numero uno di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, all'Inter dopo l'eliminazione della sua squadra in semifinale. (ANSA).