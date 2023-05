Torino: tegola per Juric, c'è una lesione per Sanabria

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Sul Torino si abbatte una nuova tegola, il tecnico Ivan Juric perde Antonio Sanabria. "E' stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro" fa sapere il club granata, con l'attaccante costretto a fermarsi.

Da quanto trapela dal Filadelfia, i tempi di recupero saranno di almeno una decina di giorni, anche se il paraguayano verrà monitorato quotidianamente per scongiurare il rischio che la sua stagione sia già terminata. Juric dovrà inevitabilmente cambiare l'attacco del suo Toro, per la sfida contro la Fiorentina scalpita Pellegri. (ANSA).