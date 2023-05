Lega serie A, approvato bando per asta diritti tv

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - La Lega Serie A ha approvato all'unanimità, nel corso dell'assemblea appena svoltasi nella sede di via Rosellini a Milano, la composizione del bando per l'asta dei diritti tv del campionato nei prossimi anni. Al termine della votazione, l'unanimità è stata accolta con un lungo applauso tra tutti i presidenti e dirigenti presenti. "È una giornata epocale per la storia della commercializzazione dei diritti tv. Il fatto che sia stata approvata all'unanimità dimostra la consapevolezza della volontà rafforzare il ruolo della Lega", ha confermato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. (ANSA).