Lega A, prezzo minimo asta diritti tv a 1,2 miliardi

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Saranno presenti otto pacchetti con diverse configurazioni diverse al loro interno nel nuovo bando per i diritti tv della Lega Serie A, definito bando 'matrioska' e approvato nell'assemblea dei club andata in scena oggi. Il prezzo minimo sarà di 1,2 miliardi di euro per l'offerta sui tre anni, che salirà del 10% nel caso di vendita a quattro anni e di un ulteriore 10% nel caso di vendita a cinque anni. (ANSA).