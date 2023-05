L'ambasciatore d'Ungheria ricorda il 'Golden Team' all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'ambasciatore d'Ungheria in Italia, Ádám Kovács, accompagnato dal direttore dell'Accademia d'Ungheria a Roma, Gábor Kudar, hanno voluto ricordare il "golden team" dell'Ungheria, protagonista il 17 maggio del 1953 della partita inaugurale dello Stadio Olimpico di Roma. A 70 anni dal match che segnò l'apertura ufficiale dell'allora 'Stadio dei Centomila', sono stati ricordati gli undici protagonisti della sfida contro gli azzurri guidati in panchina dal duo Beretta-Meazza, conclusasi col successo dei magiari per 3-0.

A deporre una corona d'alloro in ricordo di quella squadra, composta tra l'altro da campioni come Ferenc Puskás, Gyula Grosics, Nándor Hidegkuti, Zoltán Czibor e Sándor Kocsis, è stato Lajos Kű, ex calciatore ungherese ed oggi presidente della "Golden Team Foundation" che si propone di mantenere inalterato il ricordo della 'squadra di fenomeni' di quegli anni e che, proprio durante la telecronaca della sfida contro l'Italia del 1953, fu per la prima volta definita 'golden Team'. La delegazione ungherese, guidata dall'ambasciatore Kovacs, il cui nonno era tra i convocati di quella squadra, ha poi effettuato il tour guidato dell'Olimpico, rimanendo colpita dal fascino dell'impianto che, dopo quel giorno, ha regalato numerosi altri ricordi sportivi all'Ungheria nei diversi eventi sportivi internazionali che ha ospitato nei suoi 70 anni di vita. (ANSA).