La Roma lancia la campagna abbonamenti per la stagione '23/'24

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'annata non è ancora finita, ma la Roma lancia già la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Si articolerà in diverse fasi e la prima scatterà a partire da domani alle ore 11 e fino alle 16 di giovedì 8 giugno. In questo lasso di tempo sarà possibile rinnovare la propria tessera, mentre la fase due sarà dedicata alla vendita libera e comincerà il pomeriggio del 9 giugno. Il claim della campagna è "Io sono la Roma" e la linea del club è quella di premiare e ringraziare i tifosi per la fiducia e il supporto.

Per questo la società ha lasciato inalterati i prezzi per circa il 60% dei posti che possono essere rinnovati (in questa percentuale rientrano curve e distinti e alcuni spicchi della tribuna Tevere), mentre per il restante dei posti abbonarsi subito significherà comunque risparmiare molto rispetto alla seconda fase di abbonamenti o alla vendita del singolo tagliando. (ANSA).