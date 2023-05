Conference: ottimismo Fiorentina per il recupero di Cabral

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - C'è ottimismo in casa Fiorentina per il recupero del centravanti brasiliano Arthur Cabral in vista della gara di giovedì a Basilea, che vale la finale della Conference League. L'attaccante, infatti, questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo dopo che nei giorni scorsi aveva portato avanti un programma personalizzato a causa del riacutizzarsi di un problema al piede destro.

Prima dell'inizio della seduta di allenamento il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato alla squadra, sottolineando quanto sarà importante la gara di ritorno di giovedì in Svizzera.

"Quest'anno stiamo andando bene in Europa. Speriamo di vincere giovedì e andare avanti", ha detto invece il presidente, Rocco Commisso. (ANSA).