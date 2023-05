Ecco la nuova eNazionale Fifa, scelti i 6 giocatori dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Al termine del percorso di selezione, è nata ufficialmente la nuova eNazionale Fifa, formata da sei eplayer che anche quest'anno saranno guidata da Nello 'Hollywood' Nigro. Protagonisti della qualificazione ai play-off della Fifae Nations Cup 2023 - la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo - saranno Danilo 'danipitbull' Pinto, Francesco Pio 'obrun2002' Tagliafierro, Andrea 'montaxer' Montanini e Raffaele 'er_caccia98' Cacciapuoti si sono guadagnati la riconferma in maglia azzurra, mentre le due new entry sono Alessio 'aledegi' De Girolamo e Lucio 'Hezers' Vecchione.

E 'danipitbull', 'obrun2002' ed 'er_caccia98' erano stati grandi protagonisti anche della passata edizione della FIFAe Nations Cup, quando erano stati eliminati in semifinale dal Brasile. (ANSA).