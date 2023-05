Champions: Zhang, Inter in finale e tutto è possibile

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Siamo in finale di Champions ed è qualcosa di incredibile che non accade ogni stagione. Merito al tecnico e allo staff che ha fatto tutto giusto per arrivare in finale. Alzare la coppa? Tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti. Noi ci crediamo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, intervistato da Sky Sport dopo l'approdo alla finale di Champions League dei nerazzurri.

"Siamo al settimo anno, sono qui da quando avevo 24 anni. Qui ci sono giocatori che non avevano mai giocato in Champions e abbiamo reso possibile questo sogno. Abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l'Inter al top, finché saremo qui lavoreremo per mantenere l'Inter in questa posizione - ha aggiunto -.

Inzaghi? Sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni. Ho lavorato con tanti allenatori pur avendo solo 31 anni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l'unico che non mi ha mai chiesto giocatori". (ANSA).