Champions: Pioli, l'Inter ha meritato la finale

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "L'Inter ha giocato meglio di noi nelle due partite e meritato la finale. Siamo mancati nei primi 15 minuti all'andata. Speravamo di far meglio. Dobbiamo finire bene la stagione. Sarebbe stato eccezionale raggiungere la finale, anche se conta solo chi la vince". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, commentando l'eliminazione dei rossoneri nella semifinale di Champions contro l'Inter. "Questa sera siamo partiti bene, abbiamo creato due-tre occasioni da gol. Peccato, perché eravamo arrivati fin qui con grande merito e per il nostro percorso sarebbe stato qualcosa di incredibile raggiungere la finale" ha aggiunto Pioli. L'uscita dalla Champions "è una grossa delusione, in una stagione che si è rivelata più complicata di quello che ci aspettavamo, ma che ci ha insegnato tanto".

"Rimpianti? Sono soprattutto per il campionato" ha concluso l'allenatore rossonero. (ANSA).