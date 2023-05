Champions League, Inter-Milan DIRETTA

Il grande entusiasmo dei tifosi dell'Inter e alcune auto parcheggiate male hanno bloccato la strada al pullman della squadra nerazzurra fuori da San Siro. Il mezzo con a bordo i calciatori è stato per diversi minuti nella strada davanti allo stadio Meazza, con la polizia che è intervenuta per far andare avanti il pullman, entrato con circa 20' di ritardo all'interno dell'impianto.

Il Milan ritrova Rafael Leao dal 1' per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. Dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nella gara d'andata, il portoghese è tra i titolari per la sfida di stasera, nel tridente offensivo alle spalle di Giroud insieme a Diaz e Messias con l'obiettivo di lanciare la rimonta dopo il ko per 2-0 dei primi 90'. L'altra novità tra i rossoneri è rappresentata da Thiaw, schierato al centro della difesa al posto di Kjaer. Nessun cambiamento negli undici titolari invece per Simone Inzaghi, che conferma la formazione dell'andata con Calhanoglu da regista e Dzeko accanto a Lautaro in attacco.