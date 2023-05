Buongiorno carica il Torino, 'vogliamo uno stadio granata'

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - "Domenica con la Fiorentina vogliamo uno stadio tutto granata, scendiamo in campo tutti insieme: forza Toro": il difensore Alessandro Buongiorno carica l'ambiente sui social del club in vista dello scontro diretto per l'ottavo posto in programma domenica alle 15.

La società, intanto, ha studiato una formula di sconti per le ultime due gare interne della stagione: la squadra di Juric sfiderà i viola e l'Inter (ancora da calendarizzare nel week-end 3-4 giugno), i tifosi potranno acquistare il 'pack' con due partite al prezzo di una. Si va dai 40 euro delle curve (15 per gli Under 16) ai 180 delle Poltroncine Granata (90 il ridotto).

