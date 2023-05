Associazione Astori, a Firenze convegno con il ministro Abodi

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Un convegno sulla cardiomiopatia aritmogena a Firenze, alla presenza del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. È quanto organizzato il 31 maggio al Centro tecnico federale di Coverciano dall'Associazione Davide Astori, nata in seguito alla morte del capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine. La giornata servirà anche a promuovere una raccolta fondi che poi finanzierà iniziative in memoria di Astori. La sera del 31 maggio è poi in programma una cena di gala al refettorio di Santa Maria Novella.

Al convegno parteciperanno cardiologi come Paolo Zeppilli, Alessandro Zorzi, Antonio Pelliccia, Michela Casella e la biologa cellulare e molecolare Elena Sommariva. Tra i partecipanti anche il presidente del Coni toscano Simone Cardullo, il presidente dell'Associalciatori Umberto Calcagno.

Presente poi la famiglia di Davide e Luigi Maria Miranda, presidente dell'Associazione Davide Astori. "Abbiamo deciso di dedicare questo evento alla malattia che da cinque anni a questa parte ha segnato per sempre la nostra vita - ha detto Bruno Astori, fratello di Davide -. Abbiamo conosciuto la professoressa Sommariva e abbiamo capito che era una figura in linea con i nostri valori. Ci piace vedere questa occasione come un'occasione per incontrare chi crede nel nostro progetto e per passare del tempo con gli amici. Firenze è una città che ci ha sempre accolto alla grande e ci è parso naturale sceglierla come punto di partenza: utilizzeremo Firenze come trampolino per lanciare il nostro messaggio". Oggi la presentazione dell'iniziativa in Palazzo Vecchio alla presenza degli assessori Cosimo Guccione (con delega allo sport) e Sara Funaro (con delega al welfare): "Il Comune vuole essere vicino alla memoria del capitano", il commento di Guccione. Funaro ha ringraziato "la famiglia Astori", affermando che "il valore aggiunto fondamentale di questa associazione è valorizzare l'operato della medicina, con convegni tecnico-scientifici". (ANSA).