Aperto al pubblico il mausoleo con il corpo di Pelé

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 MAG - Il mausoleo con il corpo di Edson Arantes do Nascimento, più noto come Pelé, è stato aperto al pubblico ieri in una cerimonia speciale.

'O Rei' è deceduto il 29 dicembre 2022 e, fino ad ora, solo la famiglia e gli amici intimi potevano visitare il luogo.

L'area è di 200 metri quadrati e si trova nella Memorial Necrópole Ecumenica, il più grande cimitero verticale del mondo, a Santos, la città sulla costa dello Stato di San Paolo dove nacque la leggenda del tre volte campione del mondo.

All'ingresso sono state poste due statue dorate, mentre all'interno si trovano esposte anche magliette e foto di Pelé, oltre a immagini dei tifosi del Santos, la squadra di calcio dove esordì a soli 15 anni.

Per visitare il memoriale è necessario fissare un appuntamento sull'apposito sito e l'ingresso è gratuito. (ANSA).