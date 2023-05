Liga: festa scudetto a Barcellona, parata delle squadre in città

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Migliaia di tifosi del Barcellona hanno riempito le strade della città per assistere alla parata delle due squadre di calcio blaugrana che hanno vinto il campionato maschile e femminile. Ieri la squadra guidata da Xavi Hernandez ha battuto l'Espanyol vincendo il 27/o titolo in Liga, il primo dal 2019, mentre le già da qualche settimana la formazione femminile aveva ottenuto la quarta vittoria di fila.

Giocatori e staff sono stati portati in trionfo su due autobus scoperti, diretti tra due ali di folla festante dal Camp Nou al monumento dell'Arc de Triomf. Tutti indossavano magliette con la scritta "il campionato è nostro, e anche il futuro". Per la squadra capitanata da Alexia Putellas la stagione non è finita, perchè c'è l'impegno della finale di Champions League, torneo dal quale sono stati esclusi in anticipo i colleghi maschi.

Molti tifosi, tra i vari cori e striscioni, hanno anche inneggiato a Lionel Messi, nella speranza che il club possa riportarlo "a casa" alla fine del suo contratto col Psg, solleticata da quanto detto stamattina dal presidente, Joan Laporta, che ha promesso che avrebbe "fatto di tutto" per ingaggiarlo. (ANSA).