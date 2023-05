Juve, esami in corso per Pogba dopo il nuovo stop

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Paul Pogba si è presentato al J Medical per valutare il nuovo infortunio. Il francese si sta sottoponendo a esami strumentali per capire cosa sia successo al quadricipite sinistro durante la sfida di ieri sera contro la Cremonese. Il giocatore è stato costretto al cambio a metà primo tempo dopo avere sentito una fitta al momento di un cross, proprio nel giorno in cui era tornato titolare dopo oltre un anno. Nelle prossime ore è atteso il responso del club bianconero sulle condizioni del Polpo. (ANSA).