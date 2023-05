Champions: Tonali, in campo per cambiare la nostra stagione

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Sandro Tonali, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League, non nasconde quanto i prossimi 90 minuti mettano in palio: "A inizio anno ci eravamo messi in testa dell'obiettivi e tante cose non sono andate come dovevano andare, visto che in campionato volevamo ripeterci.

Domani scenderemo in campo per cambiare la nostra stagione e sarà una partita che avrà un significato importante per la nostra annata". Per Tonali, il Milan ha "la forza di lasciare tutto da parte: non possiamo cambiare la partita di andata, ma sappiamo che abbiamo una partita sola e dobbiamo dare tutto. Per noi è un'occasione". (ANSA).