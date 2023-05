Champions: Inzaghi, "nessun problema per arbitro francese"

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Difficilmente parlo degli arbitri anche se a volte non riesco a trattenermi. Nella partita di andata c'è stato un episodio che bisognava valutare diversamente, ovverosia il fallo di Krunic su Bastoni, che avrebbe dato un risultato diverso e importantissimo. Non è stato così e non c'è nessunissimo problema. In tanti mi hanno segnalato la designazione di un arbitro francese per domani con il Milan che ha quattro francesi in rosa ma non c'è nessun problema, ho la massima fiducia". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan (ANSA).