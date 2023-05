Una targa a Bonucci per le 500 partite con la Juventus

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Prima della sfida tra la Juventus e la Cremonese, è stato il momento di Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero, indisponibile per un problema muscolare, è stato premiato dal presidente Gianluca Ferrero per le 500 presenze con la Juve: un traguardo tagliato dal difensore nella sfida di giovedì scorso in Europa League contro il Siviglia e che era stato raggiunto soltanto da Del Piero, Buffon, Chiellini, Scirea e Furino. Bonucci è stato premiato con una targa celebrativa e una maglietta speciale. (ANSA).