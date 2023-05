Serie A: Verona-Torino 0-1

Verona-Torino 0-1 CRONACA nell'anticipo di mezzogiorno della 35/a giornata della Serie A. Decide il gol nel primo tempo di Vlasic (29')

Ivan Juric non ha pietà del proprio passato e condanna ad una sconfitta drammatica il Verona. Il Torino conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque trasferte. I granata passano grazie ad una rete di Vlasic ma sono sempre in assoluto controllo di una gara che rivede un Verona spento, poco incisivo in fase offensiva e con una condizione fisica preoccupante. E' una sconfitta che getta al vento il vantaggio della vittoria con il Lecce e che inguaia di nuovo i gialloblù, raggiunti in classifica dallo Spezia, avendo poi davanti due dure trasferte con Atalanta e Milan e la sfida in casa con l'Empoli. Il Torino è apparso di un'altra pasta rispetto agli uomini di Zaffaroni. Sia tecnicamente, sia tatticamente. Nella prima frazione c'è tanto granata e non solo per il gol. Se il primo squillo è del Verona, destro dal limite di Tameze respinto con i pugni da Milinkovic Savic, la miglior qualità nel palleggio degli ospiti fa la differenza. I moduli sono speculari, duelli individuali a tutto campo, a essere determinante è la qualità dei singoli. Come l'azione del vantaggio degli uomini di Juric. Il Torino muove palla in velocità, Buongiorno è bravo ad inserirsi in fase offensiva e a smarcare dal limite Vlasic. Coppola è un po' troppo passivo in marcatura, il sinistro del croato è al fulmicotone e si insacca alle spalle di Montipò. Il Verona ha poche soluzioni in fase offensiva. Djuric è bravo a giocare spalle alla porta, ma non ha il passo per dare profondità e una volta in area è ben controllato. L'Hellas ci prova soprattutto sul versante di destra dove Lazovic ha qualche buona iniziativa ma Verdi e Ngonge sono impalpabili. In avvio di secondo tempo doppio cambio nelle fila dei veneti con Cabal che sostituisce Dawidowicz infortunato e Duda per Verdi. L'Hellas sembra accendersi quando Lazovic, da buona posizione, scheggia il palo della porta del Torino. Ma non è un Verona fortunato. Terzo cambio forzato, infatti, prima del quarto d'ora con Braaf che entra al posto di un dolorante Duda. Il Torino sfiora il colpo del kappaò. Lancio lungo di Milinkovic Savic, inserimento di Ricci con ottimo controllo che lo porta tutto solo davanti a Montipò, ma lo scavetto è fuori di un soffio. Verona alle corde e Montipò lo tiene a galla impedendo a Singo il raddoppio. Il Verona ci mette un po' di cuore nel finale quando Braaf manca il pareggio dopo una palla rubata a centrocampo. Ma è troppo poco e lo spettro della retrocessione aleggia alla fine di una gara che il Torino vince con pieno merito.

