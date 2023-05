Serie A: Juventus batte Cremonese 2-0 FOTO Infortunio per Pogba

Juventus batte Cremonese 2-0 LA CRONACA per la 35esima giornata di Serie A

Dalla gioia al nuovo dolore, per Paul Pogba non c'è davvero pace. Il francese era tornato titolare dopo oltre un anno per sfidare la Cremonese, ma la sua partita è durata meno di metà tempo. Il centrocampista si è fermato dopo un cross intorno al 21' per un guaio fisico ma sul suo volto si leggeva tristezza e disperazione. E' l'ennesimo stop di una stagione davvero maledetta, con Allegri che ha scelto Milik per sostituirlo. Il problema fisico che ha costretto Paul Pogba ad abbandonare il campo è di natura muscolare, in particolare "al quadricipite della coscia sinistra, da valutare nelle prossime ore", come precisato dallo staff medico della società bianconera. Pogba è uscito nascondendo il volto sotto la maglia accompagnato da Di Maria e tra gli applausi dello Juventus Stadium.

Al 79' Bremer raddoppia di testa per i padroni di casa

Al 55' Fagioli porta in vantaggio i bianconeri

La Juve centra la missione di consolidare il secondo posto, il 2-0 firmato Fagioli e Bremer contro la Cremonese permette di allungare a +3 sull'Inter, ma Pogba fa di nuovo preoccupare. Il francese, tornato titolare dopo oltre un anno, si ferma al 21' ed esce in lacrime per un altro problema, questa volta di natura muscolare. Il tecnico ne cambia sette rispetto all'Europa League, Chiesa fa l'esterno a sinistra e Bremer torna in difesa, mentre la regia è affidata a Paredes e la porta a Perin. Ballardini si gioca le ultime speranze salvezza con Afena-Gyan unica punta, la batteria di trequartisti è formata da Quagliata, Galdames e Okereke. Prima della sfida, il presidente Ferrero premia Bonucci per le 500 presenze in bianconero raggiunte contro il Siviglia. Danilo e compagni vestono la casacca della prossima stagione, oltre al classico bianco e nero c'è una forte presenza di giallo. Per 20 minuti non succede praticamente nulla, poi si abbatte una nuova tegola su Pogba: il francese tenta un cross e si ferma per un problema muscolare al quadricipite sinistro che andrà valutato, il centrocampista prova a coprire con la maglietta le lacrime e la disperazione sul volto con Milik che prende il suo posto e Di Maria che lo accompagna nel tunnel degli spogliatoi per consolarlo.

I bianconeri chiudono la Cremonese e provano a sfondare specialmente sul lato sinistro con Chiesa, ma Chiriches e Ferrari avvinghiano Vlahovic in marcatura e Carnesecchi deve compiere un solo intervento sulla testata di Bremer. Paredes costruisce l'ultima azione del primo tempo inventando per Milik, ma il portiere grigiorosso è bravo in uscita e tiene il risultato sullo 0-0. Ballardini sceglie Ciofani e Valeri per Afena-Gyan e Quagliata in vista della ripresa, la sua Cremonese cade al 55': Chiesa va via sulla sinistra e appoggia per Fagioli, il grande ex sfonda la porta con il destro e porta avanti la Juve. Allegri toglie l'ex viola e Vlahovic per Di Maria e Iling-Junior, Ballardini risponde con Castagnetti, Buonaiuto e Sernicola. La Juve torna a spingere per chiuderla, il 2-0 di Milik è annullato per fuorigioco ed è divorato da Rabiot, alla fine lo trova Bremer su corner. La terza vittoria di fila consente di legittimare il secondo posto, mentre la Cremonese si ritrova a sei punti dalla salvezza a sole tre giornate dalla fine. La prossima tappa dei bianconeri sarà ad Empoli dove mancheranno Cuadrado e Danilo per squalifica, prima però c'è la missione in Spagna: giovedì, a Siviglia, l'obiettivo è staccare il pass per la finalissima di Europa League a Budapest dopo l'1-1 dell'andata.