Serie A: Bologna Roma termina 0-0 FOTO

Bologna Roma 0-0 CRONACA per la 35esima giornata di Serie A

Il Bologna ferma anche la Roma al Dall'Ara, dopo Juventus, Milan, Lazio e Inter - unica battuta - ma non c'è impresa: i rossoblù perdono contatto da Fiorentina, Torino e Monza nella corsa all'ottavo posto che può significare l'Europa. La Roma, invece, è con la testa alla gara di ritorno di Leverkusen ed a quell'Europa League che rappresenta l'ultimo pass per la Champions. Mourinho cambia 7 undicesimi rispetto alla gara di giovedì con il Leverkusen nonostante si presenti al Dall'Ara senza cinque infortunati (Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla El Shaarawy) e rinunciando a Rui Patricio e Dybala per turn over. Alla fine strappa un pari e risparmia le energie, cogliendo a metà l'obiettivo. Non sta meglio Thiago Motta, che deve fare a meno di sei potenziali titolari (Soumaoro, Sansone, Soriano, Kyriakopoulos, Lucumì, Posch), ma rilancia Arnautovic dal primo minuto con Orsolini e Barrow a supporto. Ne esce un primo tempo giocato a basso ritmo e con poche emozioni.

La Roma è tutta in un contropiede orchestrato da Camara e Solbakken, con Belotti che vede però respinto il suo piatto destro a colpo sicuro. Il Bologna, prova a fare la partita, ma arriva al tiro in due occasioni con Orsolini e Dominguez, che non impensieriscono particolarmente Svilar. Nella ripresa il tema del match non cambia: Roma raccolta sulla propria trequarti e rossoblù a fare la partita con più convinzione, una volta che si accende il tifo dopo il primo tempo di silenzio in segno di lutto per la scomparsa di un rappresentante dei gruppi della curva. Ci prova Ferguson da lontano, ma Svilar c'è. Mourinho allora cambia e mette qualche calibro pesante per vincere la partita: dentro Abraham, Bove e Mancini e Bove tre minuti dopo il suo ingresso sfiora il gol, ma non riesce a impattare il cross Zalewski, con Sosa che anticipa poi Abraham sotto porta. Dentro anche Pellegrini e Matic, la Roma prende il sopravvento, ma è solo sulle palle inattive che sfiora la rete, con Mancini prima e Abraham poi, a cinque dalla fine, ma anche i rossoblù hanno il match ball in pieno recupero, quando Cambiaso pesca Zirkzee, che di destro spara fuori. Finisce in pareggio.