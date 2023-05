Milan: Scaroni, 'il confronto curva-squadra? È stato positivo'

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Il confronto tra la curva e la squadra a La Spezia? Avevo già spento la tv, ma mi è stato detto che è stato un episodio di incoraggiamento e simpatia che mostra l'attaccamento dei tifosi della curva alla squadra. Quando le cose vanno bene sono capaci tutti, quando vanno male invece...È stata una cosa positiva". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Di partite andate a male non ricordo solo quella di ieri. Si cade ma ci si rialza.

Io sono sicuro che il Milan si rialzerà - ha proseguito all'indomani della sconfitta contro lo Spezia -. Pioli resta? Ha un contratto fino al 2025. Sono decisioni tecniche che non prendo io ma a priori non vedo nessun problema". (ANSA).