Calcio: Palladino, l'anno prossimo più difficile confermarsi

(ANSA) - MONZA, 14 MAG - Palladino non lesina elogi al suo Monza: "Il gruppo più coeso che ho mai visto. Questa è una squadra forte, che in estate perderà tanti giocatori, per i molti prestiti o le scadenze di contratto". Ma Palladino è certo che "chi resterà a Monza, avrà un grande futuro. Con questa società, il club avrà un grande domani. Il prossimo anno sarò però un campionato difficile, perché le riconferme sono sempre più difficili". (ANSA).